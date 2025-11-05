辻ちゃん長女・希空（のあ）、天使コスプレ姿に感嘆の声「似合いすぎて二度見した」「透明感がすごい」
【モデルプレス＝2025/11/05】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11月4日、自身のInstagramを更新。ハロウィンの天使コスプレ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】17歳辻ちゃん長女「似合いすぎて二度見」素肌際立つ天使姿
希空は「天使になったよ」とつづり、白い羽とハートのステッキ、光沢のある白いキャミソールドレスにふわふわの天使の輪を合わせた清楚な天使ショットを投稿。暗がりの中でカメラに向かって目線を送り、肩やデコルテの美しいラインを披露している。
この投稿には「本物の天使みたい！」「透明感がすごい」「似合いすぎて二度見した」「天使降臨」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】17歳辻ちゃん長女「似合いすぎて二度見」素肌際立つ天使姿
◆希空、天使姿を披露
希空は「天使になったよ」とつづり、白い羽とハートのステッキ、光沢のある白いキャミソールドレスにふわふわの天使の輪を合わせた清楚な天使ショットを投稿。暗がりの中でカメラに向かって目線を送り、肩やデコルテの美しいラインを披露している。
◆希空の投稿に反響
この投稿には「本物の天使みたい！」「透明感がすごい」「似合いすぎて二度見した」「天使降臨」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】