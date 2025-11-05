「テラハ」田中優衣、抱っこ紐姿の夫・袴田裕太郎選手との密着ショット公開「素敵な家族」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】リアリティショー「テラスハウス」の軽井沢編「TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS」に出演していた田中優衣が11月3日、自身のInstagramを更新。観光地での家族ショットを公開した。
【写真】「テラハ」28歳美女「ラブラブで微笑ましい」サッカー選手夫と密着
田中は「地元の方に草千里は今だよ！と言われたけど季節ごとに本当に景色が変わって何度行っても楽しい」とコメント。熊本県阿蘇市の草千里で抱っこ紐で次女を抱く夫でサッカーの袴田裕太郎選手と自身の密着ショットや、芝生の上を楽しそうに歩いている長女の姿、長女と一緒に乗馬をする様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「ラブラブで微笑ましい」「素敵な家族」「よちよち走ってるの可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。現在はアパレルブランドのプロデューサーを務めており、2021年8月16日に袴田選手と結婚。2024年1月に第1子、2025年9月に第2子の出産を発表した。（modelpress編集部）
