人気YouTuberももち「ピーチ・ジョン」妹ブランドとのコラボ第3弾発表 ホリデーカラーも
【モデルプレス＝2025/11/05】美容系クリエイターの“ももち”こと牛江桃子が、「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」の妹ブランド「GiRLS by PEACH JOHN（ガールズバイ ピーチ・ジョン）」とコラボレーション。コレクションのビジュアルが公開された。
【写真】YouTuber・ももち、美ウエスト際立つランジェリー姿
ラメチュールとレースの、派手すぎずさりげなく華やかな組み合わせのブラセット。カップに上からチュールを重ねて、服に凸凹がひびきにくいデザイン。取り外しできる2種類のパッドで、ボリュームアップ＆深い谷間をメイク。センターが低いＬ字型ワイヤーのカップで、バストをサイドからぐっと寄せ上げる。カラーは、ホリデーらしいシックな印象の「ボルドー」と「アンティークピンク」が新色としてラインナップ。第2弾に引き続きサイズはFカップまで展開される。
◆ももち（牛江桃子）「GiRLS by PEACH JOHN」とコラボ
同ブランドは、11月12日に美容系クリエイターのももちとのコラボレーションコレクションを発売。第3弾となる今回はコラボレーションの最終章として、前回のコラボで即完売した「もりこれももちブラセット」の新色に加えてノンワイヤーブラがラインナップ。コラボレーションの集大成となる、ももちのこだわりを詰め込んだ特別なコレクションとなっている。
◆ブラセットはももち（牛江桃子）こだわり
プリーツレースにラインストーンやリボンをあしらった、ももちのこだわりが詰まったブラセットは、ノンワイヤーながら、カップ下側がほどよい厚みのモールドカップにパワーネット付き。カップとバストの広がりを抑え、ほど良い高さ＆自然な丸みに整える。カップ部分に貼り付けたオーロラ色のラインストーンがデコルテを豪華にみせるデザイン。カラーは、甘すぎないフェミニンな印象の「ホワイト」と「チャコール」がラインナップされる。（modelpress編集部）
◆ももち（牛江桃子）プロフィール
地下アイドル・人気アパレル店員を経て、ライブコマーサー・起業家に転身。フォロワー層の9割が女性で、Z世代の女性から圧倒的な支持を誇る。SNSやライブ配信で紹介した洋服やコスメは即完売するなど、各地で「＃ももち買い」が起きている。過去にはアパレルブランド「Lil Ambition」やカラコン、青汁などをプロデュース。近年ビジネス系の登壇や、美容系クリエイターとしての露出が増加中。
【Not Sponsored 記事】