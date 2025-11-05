お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が10月31日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）とともに生出演。お笑いコンビ、ゆにばーすの川瀬名人（41）からX（旧ツイッター）のブロックが解除されていたと明かした。

霜降り明星の2人はオーディション組で、NSC（吉本総合芸能学院）大阪校33期生と東京NSC16期生と同期扱い。ゆにばーすの川瀬名人は東京NSC16期生。

粗品が「川瀬名人、かわっちゃんにブロックされてた、X。長らく。俺、かわっちゃんにXブロックされてたんよ」と打ち明けた。

「M−1優勝（2018年）ぐらいの時から多分、7、8年ぐらい。この間、パッとXのおすすめの方にタイムラインに、かわっちゃん出てきて、プロフィル見にいったらブロック解除されてた。なんかあったんかな？」と投げかけた。

「だからブロックされてる時も別に『おい！』と言わんかったし、劇場では会うし『おぉ！』とか言ってたけど、その件について触れんかったけど、勝手に雪解けみたいになってた。なんかもう見られるようになってたで」と説明した。

せいやも「俺もブロックされてたような気がするな。ちょっと今見ていい？ ブロックはされてないですね。フォローはしてるけど、フォローはしてくれてないわ」と語った。