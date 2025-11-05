シンガー・ソングライター山下達郎（72）の2年ぶりのシングルとして、ダブルA面シングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」が5日、リリースされた。記念して同日、収録曲「MOVE ON」のショート・ミュージック・ビデオが公開となった。数多くのミュージックビデオや映像作品を手がけ、24年には「四月になれば彼女は」で長編映画監督デビューも果たしている、山田智和氏（37）が手がけた。

2曲目に収録された「MOVE ON」は、ダイハツ工業の軽乗用車「MOVE（ムーヴ）」のテレビCMソング。軽快かつ爽快感を感じさせる、山下らしいポップ・ソングとなった。その音楽に合わせて、水中に制作されたミニチュアの街をミニカーが探検する、幻想的なコンセプトの映像が完成。水中の街並みは、CDやレコード、スピーカーなど音楽にまつわるアイテムで作られているが、ラジカセやカセットテープなど随所に懐かしいアイテムがちりばめられ、幻想的で、どこかノスタルジックなムードも併せ持った映像に仕上がった。山田氏は「小さい時から運転席の横で、山下達郎さんの音楽を聴きながら、前方の景色をただ眺めていた。音楽を頼りに記憶のかけらを深く潜っていくと、また新しい景色にたどり着きました」とコメントした。

1曲目に収録された「オノマトペISLAND」は、Netflixで独占配信中のポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション、「ポケモンコンシェルジュ」の新エピソード（5〜8話の全4話）の主題歌。晴れやかな歌声とメロディーが特徴の、心だけでなく耳をも癒やすようなハートウォーミングなナンバーとなった。

3曲目に収録された「Sant■」（サンテ）は、24年12月30日に公開され、興行収入（興収）40億円を突破した、木村拓哉（52）の主演映画「グランメゾン・パリ」（塚原あゆ子監督）のチアリング・ソング。19年10月期にTBS系で放送された連続ドラマ「グランメゾン東京」の5年ぶりの新作として、24年12月29日に同系で放送されたスペシャルドラマと合わせたプロジェクトとして世に放たれた、映画のために作られた。木村演じるフランス料理のシェフ尾花夏樹が、鈴木京香（57）演じるスーシェフ（副料理長）早見倫子と本場・パリで、新店舗「グランメゾン・パリ」を立ち上げ、アジア人初のるミシュランガイド三つ星獲得に挑む物語の、世界観にマッチした、グルーヴ感あふれるダンサブルな最新型のタツローナンバー。「Sant■」はフランス語で「乾杯」を意味し、料理のためなら妥協を一切許さない料理人たちへのリスペクトが感じられる楽曲となった。

それぞれが単曲でもシングルとなりえる強力な3曲がまとめてコンパイルされ、3曲それぞれのカラオケ音源も収録された、トータル6曲入りの豪華シングルとなった。現在、開催中の全国ホールツアー「PERFORMANCE2025」では「オノマトペISLAND／MOVE ON」の販売会を実施。ツアー会場で購入すると「オノマトペISLAND」のアートワークに、山下のサインをプリントした特製アートポスターがプレゼントされる。

■＝アキュートアクセント付きのe