ミセス大森元貴「1日200個お弁当作ってた」共演者驚きのアルバイトで培った“特技”とは
【モデルプレス＝2025/11/05】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、3日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（よる8時55分〜）に出演。過去のアルバイト経験について明かした。
【写真】ミセス、世界トレンド1位番組収録の裏側
スタジオトークでアルバイト経験について聞かれた大森は「あります」と返答。「僕はスーパーの惣菜で働いていたんです。1日200個お弁当作ってた」と明かすと共演者は驚きの声を上げた。また、大森はその時の経験から「（お弁当を）手に持てばご飯が何グラムか分かる」と明言した。
さらに、共演者から「何のおかずを詰めるのが1番得意だった？」という質問には「色々決まっているんですけど、桜大根だけその日の気分で入れて良いんですよ。気分が良い時は桜大根をいっぱい入れちゃったり」と当時のエピソードを話していた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
