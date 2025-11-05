約150店舗の飲食店舗を巡って楽しむ！ごちそう×イルミネーション みなとみらいグルメ★スタンプラリー
みなとみらい２１SP推進委員会は、冬のイルミネーションシーズンに合わせて、「ごちそう×イルミネーション みなとみらいグルメ★スタンプラリー」を2025年11月15日(土)から12月25日(木)まで開催します。
みなとみらい２１地区内の約150店舗の飲食店舗を巡って楽しむデジタルスタンプラリーです。
開催期間： 2025年11月15日(土)〜12月25日(木)
場所： みなとみらい２１地区一帯(対象飲食店舗にて実施)
参加費： 無料
主催： みなとみらい２１SP推進委員会
イルミネーションの美しい光に包まれながら、みなとみらいのグルメを再発見できる本イベント。
エリア内の約150店舗の飲食店舗を巡り、各店舗に設置されたQRコードを読み取り、スタンプを集めます。
3つ以上スタンプを集めた方には、抽選で素敵な賞品が当たるチャンスがあります！
参加方法
参加店舗に設置されたQRコードをスマートフォンで読み取り、デジタルスタンプを集めます。
スタンプ3個以上で抽選に応募可能です。
※同一店舗での複数スタンプは出来かねます
参加施設と店舗数
コレットマーレ (6店舗)ニューオータニイン横浜プレミアム (1店舗)クロスゲート (1店舗)ランドマークプラザ (66店舗)みなとみらい東急スクエア (31店舗)MARK IS みなとみらい (25店舗)よこはまコスモワールド (1店舗)アニヴェルセルみなとみらい横浜 (1店舗)スカイビル (18店舗)
賞品
●スタンプ3P
みなとみらい２１共通飲食券 3,000円 (10名様)
●スタンプ5P
ニューオータニイン横浜プレミアムホテルニューオータニ 新プレミアムクッキー PETITS (4名様)
または、YOKOHAMA AIR CABIN 片道搭乗引換券＋大観覧車「コスモクロック21」乗車券ペア (10名様)
●スタンプ7P
横浜ベイホテル東急 ディナー券ペア (1名様)
または、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル スパ ギフト券 ボディorフェイシャルトリートメント(60分) (3名様)
楽しみ方
スタンプラリー期間中は、イルミネーションや施設を写真で撮影しながらグルメ巡りを楽しめます。
カフェやレストランで冬限定メニューを堪能しながらスタンプを集めるのもおすすめです。
また、「みなとみらい Christmas Market 2025」や「Holy Night Symphony in みなとみらい」と合わせて楽しむこともできます☆
美しいイルミネーションと共に、みなとみらいの多彩なグルメをお得に楽しめる企画です。
みなとみらい２１SP推進委員会が主催する「ごちそう×イルミネーション みなとみらいグルメ★スタンプラリー」の紹介でした。
