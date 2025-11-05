優勝パレード、セレモニーの間に変身した選手

2年連続でワールドシリーズを制した米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードとセレモニーを行った。その合間を縫って、驚愕の“イメチェン”を図った人物がいる。リリーフ右腕のマイケル・コペック投手だ。

コペックの妻モーガンさんは、自身のインスタグラムのストーリー機能で夫が変身している模様を拡散した。「なくなった！」というメッセージとともに公開したのは、口元に蓄えたヒゲを剃っている姿。長く伸びていたのをきれいに整えた写真とともに公開している。

この日のコペックの様子を見ると、優勝パレードの最中は長いヒゲを蓄えているものの、セレモニーまで終えた後にベッツ邸で行われたパーティーの際にはきれいに整えている。忙しかったはずの一日、どこかのタイミングで整えたものとみられる。

モーガンさんはコペックとともに二階建てバスに乗車してパレードに参加。沿道を人波が埋め尽くしている様子なども公開している。

29歳のコペックは今季、14試合に投げ6ホールド、防御率2.45。右肩、右ひざの故障で負傷者リスト入りを繰り返し、ポストシーズンの登板はなかった。シーズン後にはFAとなっている。



（THE ANSWER編集部）