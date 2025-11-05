WS制覇後にベッツの自宅で催されたパーティー

2年連続でワールドシリーズ（WS）を制した米大リーグ・ドジャースの選手たちは、ムーキー・ベッツ内野手の豪邸でパーティーを開催した。その中で見せたフレディ・フリーマン内野手の衝撃のダンスに反響が集まっている。

3日（日本時間4日）、ロサンゼルスで優勝パレードとドジャースタジアムでの優勝報告会を終えた夜、昨年に引き続きベッツの邸宅で開催されたというパーティーでの一幕だ。音楽にのりながらノリノリで参加者たちの中央に躍り出た私服姿のフリーマンは、突然前に倒れると何度も大きく体を反らしながら前進していった。ブレイクダンスの「ワーム」と呼ばれる技のような動きで会場を盛り上げた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」のインスタグラムは「フレディ・フリーマンがドジャースのワールドシリーズ後のパーティーで踊った みんな、彼がこんなダンスをするって知ってた？」と記して、動画で公開。普段は温和なフリーマンが見せた衝撃ダンスに、周りの同僚たちも大盛り上がりだった。

選手やその妻が多数参加したとみられるパーティー。ベッツと妻ブリアナさんがホストを務めたとみられ、「WORLD CHAMPIONS」と書かれた巨大な電飾やダンスステージなど豪華な装いも注目を集めていた。



