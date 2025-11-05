PDRN、レチノール、LHA ……話題の成分も活躍！ ホームケアで叶う、サイエンスを感じる美容アイテム

美容医療を取り入れる人も増えてきている今、クリニック施術や再生医療にヒントを得た優秀コスメが多数登場しています。最先端の技術を採用したコスメから自然派、お手頃アイテムまで一気にご紹介します！

PDRNに着想を得た【ランコム】最高峰シリーズのクリーム

アプソリュ ザ ソフトクリーム 60mL \48,400、30mL \27,500／ランコム（ランコム お客様相談室）

美容医療業界で注目のエイジングケア成分PDRNに着目し、ランコム史上初となる植物生まれの細胞活性因子“アプソリュPDRN™”の開発に成功。加齢とともにダメージを受ける細胞のエネルギー源にアプローチし、肌サイクルをサポートすることで高密度なハリに満ちた状態へと導きます。

ランコム お客様相談室

0120-483-666

研究とともにアップデートする【エピステーム】のステムサイエンスシリーズ

とろみのあるテクスチャーが溶け込み、ふっくらもっちりとした肌印象に。エピステーム ステムサイエンスローションc 150mL \17,050／エピステーム

うるおいで満たし、ハリを感じる肌を目指す。エピステーム ステムサイエンスエマルジョンc 45g \17,050／エピステーム

ステムジェネシスコンプレックスなど、複合保湿成分を最高濃度で配合。エピステーム ステムサイエンスリフトクリームc 45g \37,400／エピステーム

先進サイエンスを反映するスキンケアブランド【エピステーム】。なかでもステムサイエンスは、ブランドの核となるシリーズ。この秋は新たな知見によって化粧水、乳液、クリームが進化！ 共通して採用した複合保湿成分ステムジェネシスコンプレックスが、ゆるんだお肌へ働きかけます。

エピステームコール

0120-480-610

ドクターズコスメを身近に感じる【スキンリメド】バブルパック

SKIN REMED H2 マイクロバブルパック P（4回分）\5,962／スキンリメド

レチノールを主軸としたドクターズコスメで人気の【スキンリメド】は、次なる一手として水素に着目。韓国の皮膚科学専門家が監修のもと、PDRN、レチノール、水素をトリプル処方。特殊製法によって瞬間発生する高濃度の水素ガスが美容成分のデリバリーをサポートします。年齢による肌悩みや乾燥、くすみ、肌荒れなど、さまざまな角度からお肌をケア。

白玉のようなもっちりみずみずしい肌へ。お家で肌管理する【ララスキン】

白玉ピーリングジェル洗顔 140g \1,650／ララスキン（プレミアアンチエイジング）

水光シャワーミスト 120g \1,980／ララスキン（プレミアアンチエイジング）

自宅でもクリニック帰りのツヤ肌になれたら……そんな想いから誕生した【ララスキン】は、美容施術で使用される美容成分を厳選。話題の「LHA」を配合し、肌負担を考えながら角質ケアを叶える白玉ピーリングジェル洗顔とグルタチオン、ビタミンCをナノカプセルで内包した超微細ミストがしっとりうるおい肌へと整える水光シャワーミストがラインナップ。

プレミアアンチエイジング

0120-557-020

渡韓国美容に着目した【INNISFREE】のローション＆セラム

レチノール PDRN アドバンスド セラム 25ｍL \4,400／INNISFREE

レチノール PDRN アドバンスド エッセンス ローション 170mL \2,750／INNISFREE

レチノール PDRN アドバンスド セラム ホリデーセット 2025（レチノール PDRN アドバンスド セラム 25ｍL（本品）、同 エッセンスローション 25ｍL、レチノール シカ ディフェンス クリーム 10ｍL）\4,400／INNISFREE

自然派の韓国スキンケアブランド【INNISFREE】は、美容を目的として韓国へ訪れるニーズに注目。自社研究でたどり着いたレチノールとグリーンティーPDRNをかけ合わせたラインを展開しています。美容成分が毛穴へとアプローチし、ハリのある毛穴レスな印象の肌を目指します。同ラインのホリデーセットで試してみるのもおすすめ！

INNISFREE お客様センター

0800-800-8969

糸リフト×サーモン注射が着想源のシートマスク

メディダーマ ストレッチシートマスク 1枚 \495、3枚入り\1,485／メディダーマ（桃谷順天館 ジュネフォース事業部）

2つの人気美容医療からヒントを得たシートマスクは、スペシャルメンテにぴったり。フェイスラインの引き上げに特化した伸縮性の高い特殊素材を使用したシートを採用。こめかみに向かってキュッと引き上げると、頬とあごのお肉が物理的にリフトアップし、フェイスラインに驚くほど密着。PDRNを高配合したとろみのあるミルク美容液が角質層へと浸透し、肌のハリ・弾力をサポートします。

桃谷順天館 ジュネフォース事業部

0120-12-4680

話題の美容成分などを配合したコスメは、結果を求める大人の強い味方！ お肌と相談しながら、その効果をおうちで実感してみてください。

※価格はすべて税込みです

Senior Writer：Hiroko Ishiwata