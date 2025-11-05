多彩なメニューで旅するような気分を味わえる！リーベルホテル大阪「Winter Journey Japan 〜日本の冬を巡る旬彩ディナー＆スイーツビュッフェ」
リーベルホテル大阪は、2025年12月1日(月)から2026年2月28日(土)までの期間、3F「Dining BRICKSIDE」にて『Winter Journey Japan 〜日本の冬を巡る旬彩ディナー＆スイーツビュッフェ』を開催します。
第一弾・第二弾と期間を分け、日本各地の名産食材を使用した料理やご当地グルメを取り入れた多彩なメニューがリーベルホテルならではのスタイルで登場します。
リーベルホテル大阪「Winter Journey Japan 〜日本の冬を巡る旬彩ディナー＆スイーツビュッフェ」
販売場所： 3F「Dining BRICKSIDE」
【第一弾】
提供期間：2025年12月1日(月)〜2026年1月18日(日)
【第二弾】
提供期間：2026年1月19日(月)〜2026年2月28日(土)
【料金（共通）】
価格（食べ放題＋ソフトドリンク飲み放題 120分制）：
大人(中学生以上) 7,000円／小学生 3,500円／未就学児(4〜6歳) 2,000円
※料金は消費税・サービス料を含みます。
日本各地を舞台に、その土地ならではの名産食材やご当地グルメが大集結！
ホテルシェフがアレンジした多彩なメニューで、まるで旅するような気分を味わえる各地の味覚を心ゆくまで楽しめます。
約40種のラインアップで、日本の味覚を巡る贅沢なディナービュッフェです。
日本各地の名産食材や人気グルメ
大阪の郷土料理「鯨のはりはり鍋」は、鯨肉とたっぷりの水菜を炊き上げた、体が温まる一品です。
近畿地方からは、兵庫県発祥とも言われる「国産牛すじ肉のそばめし」（第二弾）や、三重県の人気グルメに着想を得た「豚肩ロースのオーブン焼き 赤ワイン風トンテキソース」などが登場。
そのほか、宮崎県の「手羽先ギョーザ」や、宮城県の「マーボー焼きそば」（第一弾）、山口県の「鶏もも肉の山賊焼き」（第二弾）など、各地方のグルメが勢揃いします！
冷製料理
＜第一弾＞とっとり琴浦グランサーモンのマリネ ブロッコリーとらっきょのタルタル添え牛タンのロースト 押し麦のサラダとネギ塩ソース
＜第二弾＞とっとり琴浦グランサーモンのマリネ 白葱と水菜のシャキシャキサラダ添え
温製料理
＜第一弾＞北海道産帆立貝のちゃんちゃん焼きマーボー焼きそば(宮城県)
＜第二弾＞北海道産帆立貝の昆布バター焼き国産牛すじ肉のそばめし(兵庫県)鶏もも肉の山賊焼き(山口県)
ライブ料理
＜第一弾＞国産牛のローストビーフスープカレーラーメン(北海道)海老塩ラーメン河豚の唐揚げ
＜第二弾＞山の恵みグリル とろけるラクレット九州とんこつラーメン(福岡県)味噌チーズラーメン チーズエスプーマ
パティシエ特製スイーツ
スイーツも各地の素材を使用しています！
徳島県産ブランド柚子「木頭柚子」のソースをかけた「パンナコッタ 木頭柚子ソース」（第一弾）は、香り高く爽やかな柚子の風味が広がる一品。
ほかにも宮崎県産金柑を使用した「金柑生チョコタルト」（第一弾）や、「とちおとめのブラウニー」（第二弾）、「瀬戸内レモンのタルト」（第二弾）など彩り豊かなスイーツが並びます。
ライブスイーツ
注文を受けてから目の前で仕上げるライブスイーツも充実。
第一弾では「苺のブリュレパフェ」が登場！
苺のジュレやスポンジ、生クリームの上にカスタードクリームを重ね、表面をブリュレ仕立てに。
キャラメルの香ばしさと苺の酸味が調和する、ご褒美感溢れる一品です☆
第二弾では「まるごと苺のモンブラン」が提供されます。
クリスマス 期間限定アップグレードメニュー
提供期間：2025年12月20日(土)・21日(日)／12月24日(水)・25日(木)
料金：大人 8,000円／小学生 4,000円／未就学児(4〜6歳) 2,000円 (120分制)
クリスマス時期には、メイン料理として「クリスマスローストチキン」が登場！
ほかにも「牛肉の煮込み ポットパイ」や、ドイツの伝統菓子「シュトーレン」、「ブッシュ・ド・ノエル」など、クリスマス気分を盛り上げるメニューが並びます。
年末年始 期間限定アップグレードメニュー
提供期間：2025年12月31日(水)〜2026年1月3日(土)
料金：大人 8,500円／小学生 4,300円／未就学児(4〜6歳) 2,000円 (120分制)
年末年始には、一年を締めくくり新しい年を迎えるひとときを彩る「年越しそば」や「おせち料理」が登場。
さらに第二弾開催期間中は、冬が旬の「ボイルズワイガニ」もラインアップされます！
スイーツも「お重の苺ショートケーキ」や「ぜんざい」など、お正月らしい装いです。
日本各地のご当地グルメや旬の食材を、ホテルビュッフェで贅沢に楽しめる特別な期間。
クリスマスや年末年始の華やかな限定メニューも見逃せません！
リーベルホテル大阪の3F「Dining BRICKSIDE」で開催される、『Winter Journey Japan 〜日本の冬を巡る旬彩ディナー＆スイーツビュッフェ』の紹介でした。
