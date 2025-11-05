ロッテ（東京都新宿区）が、ロングセラーブランド「パイの実」の新商品「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞セット」を、11月11日正午から同社オンラインショップで発売します。

【画像】「コンポタ味のチョコレート…だと……？？？」→これが「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞」ビジュアルです！

SNS「コーンポタージュ風味…のチョコ！？」

同商品は、食事と間食がボーダーレス化してきている昨今の食シーンに対応したという“軽食シーン”向けの「パイの実」。通常の「パイの実」の約3倍の重量と、約2倍の128層のパイ生地を重ねることで、一個でも満足感のある“甘じょっぱい軽食”向けに仕立てているといいます。

パイ生地の中には、北海道産スイートコーンのパウダーを使用したコーンポタージュ風味のチョコレートが入っており、コーンポタージュのうまみと程よい甘じょっぱさの“食事系フレーバー”となっています。

同社は「食事ほど重くなく、おやつほど軽くない、『ちょうどいい満足感』を求めるときにぴったりの新感覚のパイの実です」「ぜひ皆さんの日常の小腹満たしに取り入れていただけたらうれしいです」とコメントしています。

1セット6個入りで、価格は907円（以下税込み）。なお、同日より「おおきなパイの実＜コーンポタージュ＞セット」のほか3種の「パイの実」がセットになった「パイの実食べ比べセット」（2980円）も販売されます。

ロングセラー菓子の“食事系フレーバー”の登場に、SNSでは「こ、これは！」「えっ？？？ コンポタ？」「めっちゃおいしそう」「気になる」「コーンポタージュ風味…のチョコ！？」「食べてみたいな」「店でも売ってほしい」など、驚きや期待の声が多く上がっています。