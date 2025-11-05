佐藤弘道57歳、イケメン息子の第一子誕生を報告「おじいちゃんになりましたぁ〜」
教育番組『おかあさんといっしょ』（NHK Eテレ）で10代目“たいそうのおにいさん”として活躍した佐藤弘道が、5日までに自身のインスタグラムを更新。初孫の誕生を報告した。
【写真】イケメン息子の姿 お嫁さんも「モデルみたい」「美しい」（3枚）
3月11日には「息子が入籍しました」と、長男夫婦の2ショットなどを公開した佐藤。ファンからは「おめでとうございます！」「美男美女」「モデルみたい」などの声が寄せられていた。
今回は「本日は皆様に大切なご報告があります」「『おじいちゃん』になりましたぁ〜」と投稿。続けて「長男夫婦に神様から大切な大切な授かりものが届きました 日に日に孫の可愛さが増しています！ いつか孫と一緒に走れるくらいにならないといけないと思うので、益々リハビリトレーニングに力が入りそうです！ これからは、お兄さん・お父さん・おじいちゃんの三刀流で頑張ります。引き続き、応援よろしくお願いいたします！」とつづり、孫との2ショットを添えた。
佐藤は1993年から『おかあさんといっしょ』（NHK Eテレ）に出演、2年後に大学の同級生と結婚。現在は息子が2人いる。
引用：「佐藤弘道」インスタグラム（@satouhiromichi023）、「佐藤文哉」インスタグラム（@s_fumiya0531）
