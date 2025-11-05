「片面だけヘビーユースしそう」変わったデザインがツボな100均美容グッズ
商品情報
商品名：婦人ネオン看板柄ヘアターバン
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4573523675094
思わず笑っちゃうデザインがツボすぎる〜！セリアの『婦人ネオン看板柄ヘアターバン』
セリアの美容グッズ売り場を歩いていると、「営業中」と書かれたヘアターバンが目に飛び込んできました。
お店のネオン看板のようなデザインで、「なんでこれをモチーフにしたんだろう」と思わず笑ってしまうほどの意外性です。
見た目のインパクトがすごいので、なかなか人を選ぶ商品だと思います。
筆者はデザインがツボすぎて、見た瞬間に購入決定でした！
実はこのヘアターバン、リバーシブルになっていて…
くるっとひっくり返すと「準備中」モードに早変わり。
洗顔やメイクのときは“準備中”、家事を済ませたら“営業中”…なんて、ちょっとした気分の切り替えにもなりそうで面白いですよね。
リバーシブルとはいえ、筆者はついつい“準備中”の面ばかり使ってしまいそうです。
意外と実力派！柔らかさとフィット感にびっくり！吸水力も◎
面白グッズかと思いきや、これがなかなかの実力派。素材は伸びの良いニットで、頭にやさしくフィットします。
文字が書かれた部分は二重構造になっていて、水分をしっかり吸ってくれます。
洗顔中も髪が落ちてこず、濡れにくいのが快適！タオルで拭くときもサッと済ませられます。
ふんわりとした肌触りで、長時間つけていてもストレスを感じません。
筆者は少しハチが張っているタイプですが、締めつけ感もなく快適に使えています。
100均のヘアターバンってちょっと小さいんだよなあ…と感じている人にもおすすめです。
もうひとつご紹介したいのが、同じくセリアで見つけた『時短美人 後ろ髪が束ねられるヘアーバンド』。
バンドに穴が開いていて、後ろ髪を通してまとめられるユニークな構造になっています。前髪を上げながら後ろ髪もすっきりまとめることができる、画期的なアイテムです。
タオル素材で吸水性抜群。動いても崩れにくく、洗顔やメイク、家事のときにも便利。
筆者には最初ややきつく感じましたが、慣れれば安定感があり快適です。朝の忙しいときでも時短で髪をまとめられるのが◎
デザインで笑わせてくれて、使い心地でもしっかり応えてくれる美容グッズ、セリアで見つけたらぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。