「片面だけヘビーユースしそう」変わったデザインがツボな100均美容グッズ

洗顔やメイクのときに欠かせないヘアターバン。思わず二度見してしまう遊び心のあるデザインをセリアで見つけたのでご紹介します！パッと見はユニークなのに、使ってみると驚くほど実用的。ふんわり柔らかな素材で頭にフィットして、吸水性も◎頭が大きめでこの手のアイテムがきつい…という人にも安心のサイズ感ですよ。

商品情報

商品名：婦人ネオン看板柄ヘアターバン

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4573523675094

思わず笑っちゃうデザインがツボすぎる〜！セリアの『婦人ネオン看板柄ヘアターバン』

セリアの美容グッズ売り場を歩いていると、「営業中」と書かれたヘアターバンが目に飛び込んできました。

お店のネオン看板のようなデザインで、「なんでこれをモチーフにしたんだろう」と思わず笑ってしまうほどの意外性です。

見た目のインパクトがすごいので、なかなか人を選ぶ商品だと思います。

筆者はデザインがツボすぎて、見た瞬間に購入決定でした！

実はこのヘアターバン、リバーシブルになっていて…

くるっとひっくり返すと「準備中」モードに早変わり。

洗顔やメイクのときは“準備中”、家事を済ませたら“営業中”…なんて、ちょっとした気分の切り替えにもなりそうで面白いですよね。

リバーシブルとはいえ、筆者はついつい“準備中”の面ばかり使ってしまいそうです。

意外と実力派！柔らかさとフィット感にびっくり！吸水力も◎

面白グッズかと思いきや、これがなかなかの実力派。素材は伸びの良いニットで、頭にやさしくフィットします。

文字が書かれた部分は二重構造になっていて、水分をしっかり吸ってくれます。

洗顔中も髪が落ちてこず、濡れにくいのが快適！タオルで拭くときもサッと済ませられます。

ふんわりとした肌触りで、長時間つけていてもストレスを感じません。

筆者は少しハチが張っているタイプですが、締めつけ感もなく快適に使えています。

100均のヘアターバンってちょっと小さいんだよなあ…と感じている人にもおすすめです。

もうひとつご紹介したいのが、同じくセリアで見つけた『時短美人 後ろ髪が束ねられるヘアーバンド』。

バンドに穴が開いていて、後ろ髪を通してまとめられるユニークな構造になっています。前髪を上げながら後ろ髪もすっきりまとめることができる、画期的なアイテムです。

タオル素材で吸水性抜群。動いても崩れにくく、洗顔やメイク、家事のときにも便利。

筆者には最初ややきつく感じましたが、慣れれば安定感があり快適です。朝の忙しいときでも時短で髪をまとめられるのが◎

デザインで笑わせてくれて、使い心地でもしっかり応えてくれる美容グッズ、セリアで見つけたらぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。