英会話スクールやアクセサリーショップも！アトレ松戸 2025年冬の新店舗

アトレ松戸では、2025年11月以降、今冬にかけて計5ショップが順次オープンします。

千葉県初出店の「メルシーライフオーガニックス」や、アトレ初出店の「リンツ ショコラ ブティック」など、注目のショップが登場！

アパレル、英会話スクール、アクセサリーショップも加わり、さらに魅力的なラインナップとなります。

アトレ松戸 2025年冬の新店舗

施設名：アトレ松戸

所在地：千葉県松戸市松戸1181

営業時間：10:00〜21:00

※一部営業時間が異なる店舗がございます。

アトレ松戸に、2025年11月以降、今冬にかけて5つの新しいショップが仲間入りします。

千葉県初出店のベーカリー「メルシーライフオーガニックス」や、アトレ初出店となるスイスのプレミアムチョコレートブランド「リンツ ショコラ ブティック」など、話題の店舗が揃います☆

そのほか、「ストラ」「NOVA」「ルナアース」がオープンし、日々の暮らしを彩ります。

11月3日(月・祝)OPEN「メルシーライフオーガニックス」(千葉県・アトレ初出店)

店舗所在：アトレ松戸 3階 アトレ西口改札前

営業時間：10:00〜21:00

東京が一号店のリテールベーカリー「メルシーライフオーガニックス」が千葉県に初出店しました！

創業当初から自然由来の原材料や、高級食材を可能な限り使用することを大切にしています。

看板商品はフランス産バター100％使用の「ソフトクロワッサン」です。

今冬OPEN「リンツ ショコラ ブティック」(アトレ初出店)

店舗所在：アトレ松戸 3階 アトレ西口改札前

営業時間：10:00〜21:00

1845年創業、スイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt(リンツ)」がアトレに初出店します！

一番人気の「リンドール」を量り売りでお買い求めいただける「PICK＆MIX(ピック＆ミックス)」のほか、ギフトとしても利用できるバリエーション豊かな商品が用意されます。

11月21日(金)OPEN「ストラ」

店舗所在：アトレ松戸 4階

営業時間：10:00〜21:00

Stola.(ストラ)はラテン語でドレスの意味。

オンも、オフも、特別な日も、毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。

11月25日(火)OPEN「NOVA」

店舗所在：アトレ松戸 8階

営業時間：平日12:30〜21:30／土日祝10:00〜19:00

英会話ならやっぱりNOVA！

安心の月謝制で、レッスンは全員ネイティブの外国人講師が担当します。

「海外と同じ空間を駅前で」をコンセプトに上達を全力でサポートしてくれます。

12月20日(土)OPEN「ルナアース」

店舗所在：アトレ松戸 4階

営業時間：10:00〜21:00

ルナアースは、どんなシーンにも寄り添う330円からのプチプラアクセサリーをお届けします。

すべての人に安全に身に着けていただきたいという思いから、アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

千葉県初出店やアトレ初出店の注目ショップをはじめ、多彩な5店舗が加わるアトレ松戸。

お買い物がさらに楽しくなりそうです！

アトレ松戸に2025年11月以降順次オープンする新店舗5ショップの紹介でした。

