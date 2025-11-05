100均でこんなの売ってるんだ…！たった100円なのに使いやすい♡専用ケース

今回ご紹介するのはセリアで購入したワイヤレスイヤホンケース専用のホルダーです。110円（税込）とお手頃価格ながら、レザー調で高見え。シンプルながらも高級感のあるデザインで、使い勝手も◎です。持ち運びやすくなるスグレモノなので、ぜひチェックしてみてくださいね。早速ご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ワイヤレスイヤホンケースホルダー

価格：￥110（税込）

対応サイズ（約）：縦4.7cm×横5.5cm×マチ2.2cm以下のワイヤレスイヤホンケース

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792439456

これが100円でいいの？！セリアで見つけたワイヤレスイヤホン用のケースホルダー

カバンの中で迷子になりがちなワイヤレスイヤホン。音楽を聴くためにガサゴソ、動画を見るのにガサゴソ…と面倒ですよね。

そこでおすすめしたいのがセリアの『ワイヤレスイヤホンケースホルダー』です。110円（税込）で購入できるのに、レザー調の高見え素材でできています。

適応サイズは縦4.7cm×横5.5cm×マチ2.2cm以下のワイヤレスイヤホンケース。筆者はAirPodsを入れてみたのですが、縦にかなり余裕があります。

使えないほどではありませんが、指で底を押し上げるように使う必要がありました。

この『ワイヤレスイヤホンケースホルダー』のいいところは、充電穴がついているというところ！ケースから出さずに充電ができちゃいますよ。

また薄くて軽量で扱いやすく、ストラップ付き。この手の商品はカラビナタイプが多く、太さのあるバッグの持ち手には付けにくいのが気になっていました。

しかしこのストラップは長さがあり、スナップボタンでつけ外しが可能。好きな場所に取り付けやすいですよ。

セリアには便利なケースやポーチがたくさん！

商品名：カラビナ付きワンタッチポーチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横11cm×縦8cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4545244682507

セリアにはこのほかにも、高見え素材の便利なケースやポーチがたくさん！筆者が愛用している『カラビナ付きワンタッチポーチ』もおすすめです。

カラビナ付きでバッグに付けられて、持ち運びラクラク。レザー調の高見えアイテムで110円（税込）とは思えないクオリティです。

グッとサイドを押し込むと口が開く仕組み。ちょっとしたものを持ち歩くのに便利ですよ！

今回はセリアで購入した『ワイヤレスイヤホンケースホルダー』と『カラビナ付きワンタッチポーチ』をご紹介しました。どちらも高クオリティアイテムなので、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。