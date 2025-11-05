オーリーBIGサイズぬいぐるみが抽選で当たる！ミクシオマーケティング ノンフライポテトチップス「TRICKS」キャンペーン
ミクシオマーケティングは、ヘルシーなノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」を対象とした「いつも一緒に！TRICKSプレゼントキャンペーン」を2025年11月7日(金)より開催します。
TRICKS 2箱を購入したレシートで応募すると、オーリーBIGサイズぬいぐるみや、STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「KEY TO LIT」のオリジナルフォンタブが抽選で当たります。
応募期間：2025年11月7日(金)〜12月31日(水)
応募方法：TRICKS 2箱購入で1口応募(レシート応募)
対象レシート期間：2025年11月1日(土)〜12月31日(水)
※応募方法の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください
「いつも一緒に！TRICKSプレゼントキャンペーン」は、TRICKSを購入した方を対象としたレシート応募型抽選キャンペーンです。
応募時に2種類の豪華プレゼントから好きな景品を選べます☆
景品A：オーリーBIGサイズぬいぐるみ
抽選：5名様
景品Aは、「オーリーBIGサイズぬいぐるみ」です。
抽選で5名様にプレゼントされます。
景品B：TRICKSオリジナル KEY TO LITフォンタブ(ストラップ付)
抽選：500名様
景品Bは、「TRICKSオリジナル KEY TO LITフォンタブ(ストラップ付)」です！
STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループで、メンバーが5都市をまわるアリーナツアーを行った「KEY TO LIT」のオリジナルデザイン！
抽選で500名様に当たります。
対象商品「TRICKS」
価格：各432円(税込) ※15g(約5枚)×12袋入り
種類：オリジナル味(JANコード：8994391000027)、キムチ味(JANコード：8994391000034)、アジアンBBQ味(JANコード：8994391000041)、サワークリームオニオン味(JANコード：8994391000478)
対象商品は、ヘルシーなノンフライポテトチップス「TRICKS」です。
1枚あたり約17kcalとヘルシーなのが特徴！
2025年新発売のサワークリームオニオン味を含む4種類が展開されています。
インドネシア全土で高級菓子として販売されており、ガルーダ航空国際線機内での提供実績もある人気のお菓子です。
TRICKSを食べて、オーリーのぬいぐるみや「KEY TO LIT」の限定グッズが当たるチャンス！
ミクシオマーケティングが2025年11月7日より開催する「いつも一緒に！TRICKSプレゼントキャンペーン」の紹介でした。
