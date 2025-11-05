山下達郎、約2年ぶりの新作シングルリリース 「MOVE ON」MVは水中のミニチュア世界を旅する幻想的映像に
シンガー・ソングライターの山下達郎が、約2年ぶりとなるニューシングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」をきょう5日にリリースした。同作にはタイアップ付きの新曲3曲が収録され、バラエティ豊かな構成で届けられている。
【動画】ついに登場！山下達郎「アトムの子」初のミュージックビデオ
1曲目の「オノマトペISLAND」は、Netflixで独占配信中の『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード主題歌。晴れやかなメロディとボーカルが魅力の、耳にも心にも優しく寄り添うハートウォーミングなナンバーとなっている。
2曲目「MOVE ON」は、現在オンエア中のダイハツ『MOVE』テレビCMソングとして書き下ろされた新曲。山下らしい軽快かつ爽快なポップチューンで、移動する楽しさや風を切る感覚を感じさせる仕上がりだ。
3曲目に収録された「Sante(e＝アキュートアクセント付き)」は、昨年12月に公開された映画『グランメゾン・パリ』のチアリングソングとして提供されたもの。グルーヴ感に満ちたダンサブルな楽曲で、Sante＝乾杯をテーマにした最新型の“タツローナンバー”に仕上がっている。
このリリースを記念し、「MOVE ON」のショートミュージックビデオがYouTubeにて公開された。監督を務めたのは映像作家・山田智和氏。水中に作られたミニチュアの街をミニカーが探検するという幻想的なコンセプトで、CDやレコード、スピーカーなど音楽にまつわるアイテムが町並みを彩る。ラジカセやカセットテープなど懐かしさを誘うモチーフも登場し、幻想的かつノスタルジックな映像世界が展開されている。
山田監督はこの映像に寄せて「小さいときから運転席の横で、山下達郎さんの音楽を聴きながら、前方の景色をただ眺めていた。音楽を頼りに記憶の欠片を深く潜っていくと、また新しい景色に辿り着きました」とコメントしている。
さらに現在開催中の全国ツアー『PERFORMANCE 2025』会場では、本シングルの販売も実施中。購入者特典として、「オノマトペISLAND」のアートワークに山下のサインがプリントされた特製アートポスターがプレゼントされる。
