吉高由里子、“上質な時間”語る JCOM新CMに出演
JCOMは5日、「J:COM光」の世界最速規格「Wi-Fi 7」提供開始に伴い、俳優の吉高由里子が出演する新Web CMを公開した。
【動画】吉高由里子が出演するJCOM新CM
CMでは、「想いは、光より速い。」というキーメッセージのもと、通信が持つ価値と可能性を圧倒的なスケールで描き出す。キーメッセージ「想いは、光より速い。」には、“通信の進化は人と人の想いをつなぎ、暮らしを豊かにするためにある”というJ:COMの想いが込められている。
CMでは、オンラインゲーマーやVTuberなど、新しい時代のライフスタイルを生きる人々も登場。彼らの挑戦や日常に寄り添い、超高速・大容量の通信品質で支えていく姿勢を表現。技術の先進性とそこで営まれる“人々の想い”の両面をあますところなく描いた内容となっている。
CM撮影では「朝焼けに染まる静止した海」という壮大な設定上、吉高の出演部分はCG合成に。イメージが掴みづらい合成映像にも関わらず、凛とした表情と思いのこもったその眼差しにスタッフ一同が息を呑む場面も。真摯（しんし）に演出に向き合いながらも、合間にはスタッフに冗談を交わすなど朗らかな笑顔も交差し、現場は終始和やかな雰囲気に包まれた。
■吉高由里子 インタビュー
――この秋冬に楽しみにしていることは？
アウターが好きなので、重ね着できる季節がすごく楽しみですね。気温や景色が満喫できる時期になるのかなって思っています。
――Wi-Fi 7が“上質な時間”を作ります。吉高さんにとっての“上質な時間”は？
最近、Wi-Fi付きの空気清浄機を使ってるんですが、外出先から自宅の空気の状態が見えるんですよ。部屋に入った瞬間に“気持ちいい〜！”と思えて、まるで魔法のツールみたい。時代の進化ってすごいなって実感します。
――Wi-Fi 7は生活の質を高めるサービスです。吉高さんが日常の質を高めるために心がけていることは？
睡眠の質にはこだわってます。お気に入りのシーツや布団カバーを使っていて、寝る前には布団乾燥機でふわふわにしておくんです。ベッドに入った瞬間、『外に干したみたい！』って感じられてすごく幸せになります。お気に入りで365日使ってます。
