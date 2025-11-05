デカすぎん！？と思ったら超便利！300円でも買い占めたい座布団みたいなカイロ
商品情報
商品名：お尻あったかカイロ
価格：￥330（税込）
持続時間（約）：20時間
最高温度（約）：67℃
平均温度（約）：57℃
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480883199
見たことのない超大判サイズ♡ダイソーでユニーク＆便利な使い捨てカイロを発見！
急に寒くなってきたこともあり、防寒グッズを探し始めている方も多いのではないでしょうか？先日、ダイソーでお買い物中に良いものを発見したのでご紹介します！
それが、こちらの『お尻あったかカイロ』という商品。お尻の下に敷いて使える使い捨てカイロです。
価格は330円（税込）と、使い捨てカイロにしてはお高めです。筆者が購入した店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。
座布団のようにお尻の下に敷けるということで、サイズはこの通り超大判サイズなのが特徴！
ここまで大きなサイズのカイロは見たことがなかったので、まさかダイソーに登場するとは驚きました。
よくある大きめサイズのカイロをつなげて、1枚の大きなシートにしたような感じです。
持続時間は約20時間と、かなり長時間使えるのも嬉しいポイント！
温度は平均で約57℃、最高だと約67℃まで上がるとのことです。
ひざ掛けとしても使えて便利！レジャーやスポーツ観戦にも◎
この季節は、そのまま座るとダイレクトに冷えを感じやすい床に敷いて使ってみましたが、じんわりと温かく、床の冷たさを感じることなく、徐々にぽかぽかしてきます！
ちなみに、うつ伏せになった状態で腰に置いて使うと、冷えて凝り固まった腰が癒されます。ただし、低温やけどの危険があるため就寝時には使用できません。うたた寝しないように注意が必要です…！
330円という価格なので、コストパフォーマンス的には毎日使うのには向きませんが、特に冷えを感じる日、体調が優れない日などに使うと、少しでも楽になれると思いました。
大きいので、膝の上に乗せて使うこともできます。重みがあり、包まれているような感覚が心地いいです。
電源要らずで温まれるので、秋冬のレジャーやスポーツ観戦にも。この快適さは、多少重くても持っていく価値があると感じました！
今回は、ダイソーの『お尻あったかカイロ』をご紹介しました。
災害時の備えとして持っておくのにも便利な、頼れるアイテムでした！話題になると人気が出て売り切れてしまうことも予想されるので、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。