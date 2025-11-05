さすが美容大国の韓国製！リニューアルした100均コスメが優秀すぎ♡

最近ダイソーのコスメ『丸芯アイブロー』がリニューアルしたとのことで、早速使ってみました。さすが、美容大国である韓国製なだけあって、抜群のクオリティ！芯は繰り出し式で削る必要がなく、硬めで濃さを調整しやすいです。パウダーを併用しなくても、これ1本で仕上がります♡嬉しい機能も付いていて便利ですよ。

商品情報

商品名：丸芯アイブロー（ダークブラウン）、丸芯アイブロー（ブラウン）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：

【ダークブラウン】4550480637297

【ブラウン】4550480637280

リニューアルしてレベルアップ♡ダイソーの『丸芯アイブロー』をお試し！

コスメの種類がとにかく豊富なダイソー。どんどん進化し続けていてクオリティが上がっているので、ダイソーのコスメを1つは持っているという方も多いと思います。

そんなダイソーで、気になる商品を購入してきました！『丸芯アイブロー』という、アイブロウペンシルです。

価格は110円（税込）で、最近リニューアルしたそうでコスメコーナーに目立つように陳列されていました。今回はダークブラウンとブラウンを購入しましたが、グレーも展開されています。

芯は繰り出し式で削る必要がなく、サッと使えるのがポイント。

程よい硬さの芯で描きやすく、自然な眉に仕上げてくれるとのことで期待大！

なんといっても嬉しいのが、眉ブラシが付属している点！

ドラッグストアで販売されているプチプラコスメのアイブロウペンシルでも、眉ブラシが付いているものが少ない印象なので助かります。

これなら、出先でもしっかりとお直しできますね。

これ1本で濃淡を調整しやすくお直しにも◎初心者でも使いやすい！

パッケージに書かれていた通りに芯は確かに硬めです。力の入れ具合や重ね方、ぼかし方によって、濃さを調整しやすいので、初心者にも使いやすいと思います！

パウダーを併用しなくても、これ1本で濃淡を調整しやすいので、お出かけ時にあるとありがたいです。

また、濃く発色するアイブロウペンって、重ねるとダマになってカスが出てくるのが気になりますよね…。

しかし、こちらは濃くも発色するのにもろもろとしたカスが出てこないので、スムーズに眉を描くことができました！

よく見てみると、なんと…あの美容大国である韓国製でした！

さすが100均コスメにしては、クオリティの高さが違うなと思いました。

今回は、ダイソーの『丸芯アイブロー』についてご紹介しました。

110円という買いやすい価格、クオリティの高さ、使いやすさ、全てがパーフェクトでした♡気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。