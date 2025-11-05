1歳の女の子が『犬のお掃除ごっこ』をした結果→思った以上に拭きまくり…あまりにも優しい『神対応』が40万再生「本当に優しい」「えらい子」
無邪気に遊ぶ女の子と、優しく受け止める豆柴の姿が反響を呼んでいます。
話題となっている投稿は記事執筆時点で40万回再生を突破し、「されるがままw」「神対応で可愛い過ぎ」「本当に優しいですね」といったコメントが寄せられることとなりました。
【動画：1歳の女の子が『犬のお掃除ごっこ』をした結果→思った以上に拭きまくり…あまりにも優しい『神対応』】
お掃除ごっこが始まった
YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの仲睦まじい姿がたびたび話題となります。
最近のほのちゃんのブームは、ウエットティッシュでお掃除をすること。この日も、1枚のウエットティッシュを見せびらかせながら、うにくんの近くにやってきたそうです。ほのちゃんは、伏せの体勢で寛いでいるうにくんの周辺を、ウエットティッシュでゴシゴシと掃除し始めました。
そんなほのちゃんの行動に、うにくんもちょっぴり緊張気味…。
入念に拭かれる豆柴さん
ソファの掃除が終わったのか、ほのちゃんは次のターゲットをうにくんに決めたようです。ウエットティッシュでうにくんの体を綺麗に拭き始めたのでした。ときには、うにくんに頭の上にウエットティッシュを乗せて遊ぶことも。
使い終わったウエットティッシュを、きちんとゴミ箱に捨てに行くほのちゃん。しかしまだうにくんのお掃除は終わっていなかったようです。新しいウエットティッシュを取り出すと、再びうにくんの元へ走って行きました。
最後まで付き合う姿に感嘆！
その後も、ほのちゃんは入念にうにくんの体を拭き続けていたそうです。なかなか終わらない拭き掃除に、うにくんも心なしか困惑顔…！それでも優しく受けいれるうにくん、お兄ちゃんとしての貫禄を見せつけていたといいます。
ほのちゃんは、途中、おからちゃんの体も綺麗にしたとか。しかしおからちゃんが少し高い位置にいたため、結局うにくんの元に戻ってきたそうです。
いつまでも拭かれているうにくんを気にして、おからちゃんもクンクン…。最後までほのちゃんの遊びに付き合ってあげた、心優しいうにくんなのでした♡
この投稿には、「何度も拭かれても怒らないの偉い」「さすが兄の貫禄」「可愛い３人に今日も癒されました」など、多くのコメントが寄せられています。
YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、他にも3兄妹の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。