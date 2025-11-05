無邪気に遊ぶ女の子と、優しく受け止める豆柴の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で40万回再生を突破し、「されるがままw」「神対応で可愛い過ぎ」「本当に優しいですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が『犬のお掃除ごっこ』をした結果→思った以上に拭きまくり…あまりにも優しい『神対応』】

お掃除ごっこが始まった

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の女の子『ほの』ちゃんの仲睦まじい姿がたびたび話題となります。

最近のほのちゃんのブームは、ウエットティッシュでお掃除をすること。この日も、1枚のウエットティッシュを見せびらかせながら、うにくんの近くにやってきたそうです。ほのちゃんは、伏せの体勢で寛いでいるうにくんの周辺を、ウエットティッシュでゴシゴシと掃除し始めました。

そんなほのちゃんの行動に、うにくんもちょっぴり緊張気味…。

入念に拭かれる豆柴さん

ソファの掃除が終わったのか、ほのちゃんは次のターゲットをうにくんに決めたようです。ウエットティッシュでうにくんの体を綺麗に拭き始めたのでした。ときには、うにくんに頭の上にウエットティッシュを乗せて遊ぶことも。

使い終わったウエットティッシュを、きちんとゴミ箱に捨てに行くほのちゃん。しかしまだうにくんのお掃除は終わっていなかったようです。新しいウエットティッシュを取り出すと、再びうにくんの元へ走って行きました。

最後まで付き合う姿に感嘆！

その後も、ほのちゃんは入念にうにくんの体を拭き続けていたそうです。なかなか終わらない拭き掃除に、うにくんも心なしか困惑顔…！それでも優しく受けいれるうにくん、お兄ちゃんとしての貫禄を見せつけていたといいます。

ほのちゃんは、途中、おからちゃんの体も綺麗にしたとか。しかしおからちゃんが少し高い位置にいたため、結局うにくんの元に戻ってきたそうです。

いつまでも拭かれているうにくんを気にして、おからちゃんもクンクン…。最後までほのちゃんの遊びに付き合ってあげた、心優しいうにくんなのでした♡

この投稿には、「何度も拭かれても怒らないの偉い」「さすが兄の貫禄」「可愛い３人に今日も癒されました」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、他にも3兄妹の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。