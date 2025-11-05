元野良犬をお迎えした結果…お迎え当時と現在の『変化』を捉えた光景は記事執筆時点で150万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：保護されていた『無表情の野良犬』を飼った結果…当時が嘘のような『表情の変化』】

元野良犬をお迎え→無表情だったワンコが…

Xアカウント『@t01_dog』に投稿されたのは、元保護犬「パン」ちゃんのお姿。この日、飼い主さんは出会ったばかりの頃のパンちゃん、そして現在のパンちゃんのお姿を投稿されました。

現在17歳のパンちゃんが飼い主さんと出会ったのは、2歳の頃。里親サイトに掲載されていたパンちゃんに会いに行ったところ、家族満場一致でお迎えすることが決定したのだそう。

パンちゃんは生まれてすぐに公園に捨てられていたそうで、利用者や売店の方に食べ物を貰いながら育ったそう。そこでは、イタズラをされたり暴力を振るわれることもあったそうで、ちょっとした刺激にも怯えていたのだといいます。

表情の変化が150万表示の反響

お迎えから約15年、現在のパンちゃんは…とても甘えん坊で豊かな表情の持ち主へと変貌を遂げられたそう。

過去にはお迎え後に人間と遊ぶ楽しさを知ったことで、はしゃぎすぎてぎっくり腰になってしまったこともあるのだとか。

人を信頼し、愛情を受けて自信を取り戻したパンちゃんの表情はとても穏やかで幸せに満ちたもの。お迎え当時とはまるで別犬のようなそのお姿は、多くの人々に感動を届けることとなったのでした。

この投稿には「涙で前が見えません」「もうね、目が違うんですよ…」「目が優しい」「幸せなの伝わる」などのコメントが寄せられています。

表情豊かで甘えん坊な姿に感動

お迎えの日、自宅への帰り道の車内でお名前を決められる際、なかなかしっくり来ず喧嘩になりそうなところで『色が食パンみたいだから、パンは！？』という意見が出た瞬間、満場一致で決定となったそう。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすパンちゃんのお姿は、日々たくさんの癒やしと笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@t01_dog」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。