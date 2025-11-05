【牛角】「50品食べ放題コース」(3058円)が期間限定で登場 - タン・カルビ・ハラミ・ホルモンも
レインズインターナショナルが展開する牛角は11月4日、「50品食べ放題コース」（3,058円）を、沖縄県、他一部店舗をのぞく全国の牛角店舗で発売した。
「50品食べ放題コース」（3,058円）
本コースでは、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番メニューをはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」などの創作焼肉、各種キムチやおつまみ・サラダから、人気の「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」など、バランスよく50品をラインアップ。お手頃ながらも、牛角ならではの満足感をしっかり感じられる内容となっている。
「50品食べ放題コース」メニュー
「50品食べ放題コース」メニュー
「50品食べ放題コース」メニュー
「50品食べ放題コース」メニュー
時間は90分(ラストオーダーは70分)で、料金は1人3,058円。小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引きと、家族でもお得に楽しめる価格設定を採用している。実施期間は11月4日〜11月21日まで。利用の際はスタッフに「専用ページ」画面を提示する必要がある。沖縄県および他一部店舗、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していない。
対象外店舗
専用ページ
「50品食べ放題コース」（3,058円）
本コースでは、タン・カルビ・ハラミ・ホルモンなどの定番メニューをはじめ、「豚カルビのはちみつ黒胡椒焼き」「ハニーマスタードポーク」などの創作焼肉、各種キムチやおつまみ・サラダから、人気の「蜜おさつバター」「カルビ専用ごはん」など、バランスよく50品をラインアップ。お手頃ながらも、牛角ならではの満足感をしっかり感じられる内容となっている。
「50品食べ放題コース」メニュー
「50品食べ放題コース」メニュー
「50品食べ放題コース」メニュー
時間は90分(ラストオーダーは70分)で、料金は1人3,058円。小学生は半額・小学生未満は無料・65歳以上は税込550円引きと、家族でもお得に楽しめる価格設定を採用している。実施期間は11月4日〜11月21日まで。利用の際はスタッフに「専用ページ」画面を提示する必要がある。沖縄県および他一部店舗、牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していない。
対象外店舗
専用ページ