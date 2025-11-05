ドコモの「スゴ得コンテンツ」に「CHARGESPOT」使い放題が登場

NTTドコモは5日、「スゴ得コンテンツ」（月額418円）で、INFORICHが提供する充電シェアサービス「CHARGESPOT」の提供を開始した。追加料金不要で、全国約5万5000台設置されている「CHARGESPOT」を利用できるようになる。

「CHARGESPOT」は、全国の駅や商業施設、ドコモショップなどに設置されている貸出拠点で充電済みのモバイルバッテリーを借りられるサービスで、使用後のバッテリーは全国の拠点で返却できる。今回のサービス開始により、「スゴ得コンテンツ」を契約するユーザーは、別途料金を支払うことなく、いつでも、何度でも、一部を除く全国の「CHARGESPOT」を利用できるようになった。

ドコモとINFORICHは、10月1日に業務提携契約を締結。今回のサービス提供は、この契約に基づいたもの。これまでは、「スゴ得コンテンツ」内で500円のクーポンを毎月2枚進呈する形だったが、今回サービス自体を無料で使える特典に変更された。

なお、一部のテーマパークやスタジアム、大学、医療機関などで通常と異なる料金が設定されている場所では、別途料金が必要となる。