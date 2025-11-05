「Essential Premium」シリーズが「シルバニアファミリー」とコラボ ふわっと穏やかな紅茶の香り
花王のヘアケアブランド「Essential（エッセンシャル）」は、「Essential Premium（エッセンシャル プレミアム）」シリーズから、「シルバニアファミリー」デザインボトルを22日より数量限定発売する。
【写真】リボンがキュート！かわいすぎるショコラボックス
香りは、毎年好評の“ホワイトティーの香り”。2022年の発売以来、エッセンシャルの香り限定品の中でも人気の高い香りシリーズとなっている。
商品ラインアップは、「Essential Premium」シリーズの「バリアシャンプー＆コンディショナー スパークルモイスト」ペアセットと、「ウォータートリートメント EXスムース」「うるりジェリーミルク」「うるりキラリオイル」。
今年はホリデーシーズンに合わせ、40周年のメモリアルイヤーを迎え、世代を問わず愛される「シルバニアファミリー」とコラボした限定デザインで届ける。パッケージデザインでは、「シルバニアファミリー」の人形たちがステキな洋服をまとい、みんなで楽しくティーパーティーを行う姿を描いた。おしゃれを楽しむ機会も多くなるクリスマスから年末年始にかけてのホリデーシーズンに、「どこか楽しく、どこかホッコリ」とした“ときめき”を提供する。
香りは、楽し気なティーパーティーの雰囲気にあわせ、エッセンシャルの香り限定品の中でも人気の高い“ホワイトティーの香り”を採用。透明感あふれるシトラスグリーンに、上品なティーのアクセントをまとわせ、ホワイトムスクとウッディのあたたかさをプラスした香りとなっている。髪がなびくたび、ふわっと穏やかな紅茶の香りが広がり、リラックスした気分へと導いてくれる。
WebCMは、エッセンシャル公式SNS（X、インスタグラム、TikTok）にて公開。みんなで楽しくティーパーティーを行う姿に、シルバニアの世界観を感じながら、“心ときめくヘアケア体験”を体験できる。1本目はシルバニアファミリーの人形たちがパーティーに向けておめかしをする様子、2本目はモデル・クリエイターの希空が登場し、甘いホワイトティーの香りに包まれながらトゥルンした髪に仕上がる様子を表現。
さらに、「Essential」シリーズ購入で、「Essential×シルバニアファミリー コラボデザインポーチ」が当たる購入キャンペーンを12日より実施する。
（C）EPOCH
