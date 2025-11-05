男性が自宅に高額購入で大人の「遊び場」 ケンコバ「すごいなこれ！」メッセ黒田「夢がある」
お笑い芸人・ケンドーコバヤシが、きょう5日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演する。
【番組ショット】ゼニ絡みのVTRに盛り上がるケンコバ＆福田麻貴
矢部浩之（ナインティナイン）と黒田有（メッセンジャー）が、関西の行列店や話題の店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。今回は、「人気商品ベスト10！買い物カゴに入れましょう！」と題して、コストコと無印良品の人気商品ベスト10を予想。さらに「こんなん買うのどんな人？」と題し、高額＆マニアックな商品を買った人を取材する。
ケンコバは「独身でお金は使いたい放題なんですが、寂しい！」ときながら、過去に独身時代の矢部と東京で遊んだ夜の記憶を語り出し、矢部は「やめろ、やめろ」と大あわて。矢部にかまわず、ケンコバは本音をぶっちゃける。
取材先では、300万円のボクシングのリングを個人で購入したというプライベートボクシングジムが紹介され、所有者の男性は「私個人の遊び場」と表現する。スタジオでは、格闘技好きのケンコバ。「すごいなこれ！」と大興奮。黒田も「大人になってこういう無駄使いするっていい、夢がある」と羨望の眼差しを向ける。
■出演
矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：松嶋尚美、ケンドーコバヤシ、福田麻貴（3時のヒロイン）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演：ハイヒール・モモコ、糸井嘉男、ギャル曽根、椿鬼奴、浅越ゴエ（ザ・プラン9）
