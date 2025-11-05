Ｊ１首位の鹿島は５日、第３６節横浜ＦＣ戦（８日・メルスタ）に向け、非公開で調整を行った。

＊ ＊ ＊

２位柏との勝ち点差はわずかに１。５位の広島までが優勝の可能性を残す状態で、残り３試合となった。９季ぶり優勝を狙う鹿島にとっては、追われる立場で優勝争いの佳境を迎えることになる。

鬼木達監督は「選手にも伝えましたが、緊張しないってことはないと思います。自分もそうですから」と朗らかな表情でコメント。プレッシャーとの戦いの心構えとして「自分も経験してきましたが、しびれるような戦いで、緊張するのは当たり前。それを受け入れて、初めてスタートラインに立てる」と説いた。

２０１６年シーズンを最後に優勝から遠ざかる鹿島にとって、川崎で４度のリーグ制覇を成し遂げた指揮官の経験値は大きい。また、横浜ＦＭでのＶ経験がある小池龍太、エウベル、レオセアラ、川崎で鬼木監督と共闘した知念慶らの存在も、大きな手助けになるかもしれない。

鬼木監督は「緊張感がある中でやれることは、選手も鍛えられるし、自分自身も鍛えられます。自分たちが想像していないパワーも出てくるのかなって、そういう期待もしてしまいますよね。トレーニングを見ても、選手は本当に頑張っていて、今日なんかも個人トレーニングでうまくなろうとしている姿があった。苦しい時に、そういうものも表れるのかな」と期待を寄せた。