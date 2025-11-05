【1/8 EP バイク ハングオンレーサー シリーズ YAMAHA YZR500 1978 キット】 11月発売予定 価格：23,980円

京商はRCバイク「1/8 EP バイク ハングオンレーサー シリーズ YAMAHA YZR500 1978 キット」を11月に発売する。価格は23,980円。

「1/8 EP バイク ハングオンレーサー シリーズ YAMAHA YZR500 1978 キット」は完全自立走行を可能にするS.D.S.S.（セミ・ダイレクト・ステアリング・システム）を採用したことで、従来のR/Cバイクとは一線を画す圧倒的な走行安定性を実現している。YZR500では実車と同様の正立型に変更し、リアルさを高めるとともに操縦性を向上させており、ステアリングとライダー人形が連動するシステムにより、スケール感の高いコーナリング姿勢と操縦性を両立している。

モチーフとなるのはアメリカのケニー・ロバーツ選手が1978年のWGP（ロードレース世界選手権）500ccクラスで自身の初タイトルを獲得したヤマハYZR500。この年最高峰の500ccクラスにデビューしたロバーツ選手は、出場初年度でチャンピオンに輝くと、以降は1980年まで3連覇を達成して「キングケニー」の称号も得た。ケニー選手の初タイトルを獲得した姿を実感できるRCバイクだ。