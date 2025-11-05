去年7月に行われた都知事選での演説が話題になった、新党「チームみらい」安野貴博党首の妻・黒岩里奈氏。「政治家の妻」となった黒岩氏だが実際のところどうなのか。本人に話を聞いた。

【映像】涙を流し安野代表とハグする黒岩里奈氏（実際の映像）

過去最多の56人が立候補した2024年東京都知事選挙。安野貴博氏はAIエンジニアとして活動し、その界隈では知られる存在ではあったものの、一般的には無名の候補者であった。

現職やその他の有力候補が争う中、政党や団体などからの大きな支援もない安野氏はテクノロジーによる政治改革を掲げ挑戦。AIを駆使した選挙活動によって、投票日が近付くにつれ注目度が高まっていった。

その勢いをさらに加速させたのが、妻・黒岩里奈氏の演説であった。人前でも物怖じしない、プロのような堂々としたスピーチがSNS上で話題となり拡散された。

候補者の乱立によって埋もれてしまってもおかしくない状況の中、5位に食い込む15万4638票を獲得。翌年に政治団体「チームみらい」を立ち上げ参議院選挙に挑むと、見事、全国比例での初当選を果たした。

世間からの注目度が高まるにつれ、その裏では暴漢に突き飛ばされ「差別主義者」と罵られるなどつらい体験もあったという黒岩氏。徹夜作業もするバリキャリの編集者が、突如として政治家の妻に。その“二刀流生活”とは、いったいどのようなものなのだろうか。

黒岩里奈氏、自身の“出馬”予定は？

“政治家の妻”としてだけではなく演説も話題になった黒岩氏。選挙期間中は2週間の有休を取り「チームみらい」の一員として戦ったという。そもそも安野氏に立候補を勧めたのも黒岩氏だというが、自身は出馬する予定はないのだろうか。

「今は文芸編集の仕事が楽しいから続けたい。またチームみらいが『人の分断を煽らない』、『悪口を言わない』を政党の大事なところとして掲げており、私は悪口を言うのが大好きなので、出るとしたらチームみらいではないのかもしれない」（黒岩里奈氏、以下同）

また襲撃などが今後も起こり得る“二刀流生活”を、黒岩氏はどう考えているのだろうか。

「襲うなら安野を襲ってくれと思った（笑）暴力行為は良くないのは当たり前のことだが、チームメンバーだからと襲われたのは、『どういう気持ちで襲ったのかな』と未だによくわからない」

「家に帰っても政党党首がいるためオンオフはなくなってしまい、落ち着かないとは思っている。また友達がみんな政党関係者になってしまったためプライベートが減ってしまったが、これからリセットしていろいろな場所があるかなとは思う」

（『わたしとニュース』より）