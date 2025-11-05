国連環境計画（ＵＮＥＰ）は、産業革命前からの気温上昇が今後１０年以内に１・５度を超える可能性が高いとする報告書を発表した。

地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」は１・５度以内に抑えることを目標にしているが、米国がパリ協定からの離脱を表明した影響など、世界的に対策が停滞する可能性を踏まえた。

ＵＮＥＰによると、パリ協定の「１・５度目標」を達成するには、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を２０３５年までに１９年比で５５％減らす必要がある。だが、各国が９月末までに国連に提出した削減計画を集計すると、排出量は１９年比１５％減にとどまり、今世紀末時点の気温上昇は２・３〜２・５度になるとした。

日本を含む各国の削減目標を考慮すると、昨年の報告書の予測よりも気温上昇は抑制されるはずだが、米トランプ政権のパリ協定離脱によって、抑制効果が相殺される見込みだという。

報告書は、気温上昇が一時的に１・５度を超えても、大気から二酸化炭素を除去する新技術が実現すれば、今世紀末には気温を元に戻せる可能性があるとした。ただ、実現は不確実として、「できる限り気温上昇を抑えるべきだ」と訴えた。

温暖化対策を巡っては、国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）が１０日に開幕。「米国不在」の中、対策強化を打ち出せるかが焦点となる。ＵＮＥＰのインガー・アンダーセン事務局長は「地政学的な背景は厳しくなったが、各国は全力を尽くして対策に取り組むべきだ」と訴えた。