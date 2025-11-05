５日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」第２８回は、北川景子演じる名家出身「タエ」の変わり果てた姿のラストシーンが衝撃を呼んだ。

貧乏に負けず明るく過ごすヒロインのトキ（高石あかり）は街でとんでもない光景を目にした。松江で随一の名家に生まれ、貴婦人然と振る舞ってきたタエが、物乞いをしていたのだ。元上級武士で工場を営んでいた夫の雨清水傳（堤真一）が死去し、長男は出奔。一家崩壊で消息が途絶えていたところ、久々に見せた姿に「それまでの（２８話の物語の）全てが吹っ飛んだ」とＸ（旧ツイッター）に投稿されるなど、視聴者に衝撃が走った。

雨清水家はトキにとって親戚ということだったが、実はタエが生みの母であることが発覚。その実母に何があったのか、トキは息をのんだ。

それでもタエは猾曚箸靴伸疂乞いだった。小金を恵んだ男に礼を強要されても、「何故頭を下げねばなりませぬか」と拒む。背筋はピンとしたまま座っている。キレた男に頬を叩かれても、同じ姿勢を貫いた。

かつては傳が工場を営み、トキら大勢の工員を雇っていた雨清水家。タエは無収入なのか。トキも父・司之介（岡部たかし）がウサギ商売失敗で巨額の借金を負い、返済のためしじみ売りや内職で稼いでいる。

タエと犧堂餃畫亜▲肇は親友のサワ（円井わん）とカネの話になり、母と１か月かけて仕上げた内職品が「５０銭いくかいかないか」だと明かし、「くう〜」と自虐的に笑った。後に結ばれる英語教師のヘブン（トミー・パストウ）の女中仕事を打診されるも断っていたが、その給金が月２０円と言われた。「私、やっとこ教師になって月４円だよ」と驚くサワ。

トキに女中話を持ちかけた松江中学の錦織（吉沢亮）は、「花田旅館のおウメは月９０銭だと言っていた」と伝え、「２０円」の破格さをアピール。花田旅館はトキが商売で出入りし、来日したヘブンが宿泊していた宿だ。ヘブン先生は島根県知事肝いりで招へいされたとあって、月収１００円の超リッチ。

１００円のヘブンから５０銭のトキ、さらには物乞いのタエに至る経済格差が浮かび上がった２８話だった。