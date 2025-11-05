井上咲楽、水着姿で朝風呂満喫「癒される」「心まで整いそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/05】タレントの井上咲楽が11月3日、自身のInstagramを更新。ニュージーランドでの朝風呂動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】25歳美女タレント「表情が穏やかで素敵」朝風呂ショット
井上はニュージーランドを訪れていることを明かし、「朝は早起きして走って、鳥の声に包まれながらの朝風呂！たっぷりのお湯につかってとっても癒された」と報告。動画では、水着姿でゆったりと湯に浸かりながら、鳥のさえずりに耳を傾ける姿が映し出されており、雄大な自然の中で心からリラックスする姿が投稿されている。
この投稿に、「自然の中で朝風呂って最高」「水着姿が可愛すぎる」「癒される」「鳥の声と朝風呂って理想」「心まで整いそう」「表情が穏やかで素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
