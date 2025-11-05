嵐、26年前デビュー時の5ショットにファン感涙「懐かしすぎる」「いい歳の重ね方をしてる」
【モデルプレス＝2025/11/05】嵐の公式Instagramが11月3日、更新された。デビュー当時のグループショットを公開し、反響が寄せられている。
投稿では「ThrowBack ARASHI」と記され、1999年11月3日にリリースされた嵐のデビューシングル「A・RA・SHI」のジャケット写真の5人の姿を公開。全員白い衣装を身にまとい、まだ幼さの残る表情を向けている。
この投稿に、ファンからは「26周年おめでとう」とデビュー日を祝う声が続々と上がり、「懐かしい」「いい歳の重ね方をしてる」「泣けてくる」「ずっと5人でいてくれてありがとう」「最高のデビュー曲」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
