TXT・ヨンジュン、新曲『Talk to You』の振付を自ら“ネタバレ”！9秒映像で圧巻パフォーマンス予告

TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、新曲の振付を自ら“ネタバレ”した。

ヨンジュンは11月4日22時、個人SNSを通じて自身初のソロアルバム『NO LABELS：PART 01』のタイトル曲『Talk to You』の振付の一部を収めた映像を公開した。

わずか9秒の短い映像ながらも、ヨンジュンはエネルギッシュなダンサーたちの中で際立つ存在感を放っている。

特に今回の振付は、ヨンジュンが企画段階から参加し、流れや構成を作り上げていった点で特別だ。彼は新曲の作詞・作曲に続き、振付制作にも携わり、自身の色を反映した“ヨンジュン・コア”を完成させた。

ヨンジュンはこれまでも、自身の音楽やパフォーマンスが完成していく過程をSNSで直接共有し、世界中のMOA（ファン）と積極的に交流してきた。今回も新アルバムの発売を前に、タイトル曲の振付の一部を先行公開し、自信をのぞかせた。

ヨンジュンは新アルバムのリリース当日である11月7日にKBS『ミュージックバンク』、9日にはSBS『人気歌謡』に出演し、新曲のステージを披露する。爆発的なエネルギーと繊細さを行き来するパフォーマンスで、“K-POPを代表するダンサー”としての存在感を証明する見通しだ。

なお、『NO LABELS：PART 01』は11月7日14時にリリースされる。修飾語や枠組みを取り払い、“ヨンジュンそのもの”を詰め込んだアルバムだ。タイトル曲『Talk to You』は、印象的なギターリフが特徴のハードロックジャンルで、自分に惹かれる相手との間に生まれる緊張感を歌っている。

またヨンジュンは、アルバムリリースに先立ち、11月5日・6日にソウル・聖水洞（ソンスドン）の「Anderson C」でプレリスニングパーティーを開催。現場で直接アルバムを紹介し、新作に収録された全曲をファンに披露する予定だ。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。