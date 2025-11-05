スゴい…トヨタ巨大ミニバン「シエナ」公開！ 日本の“伝統美”採用!? アウトドア意識の「NX」も！ コンセプトを米国SEMAで披露

「和」と「自然」で新体験を。林テレンプがSEMA 2025へ

自動車内装の総合企業である林テレンプが、2025年11月4日から米国ネバダ州ラスベガスで開催される「SEMA SHOW 2025」に、2台の特別なコンセプトカーを出展します。

日本と北米の拠点がそれぞれ、トヨタ「シエナ」とレクサス「NX」をベースにカスタム。

日本文化とアウトドアという異なるテーマで、クルマの新たな価値を提案します。世界最大級のショーでどのような注目を集めるのでしょうか。

おしゃれ×アウトドア!? シエナ ー コンセプト「Hideaway Package 和(わ)OW」

毎年秋にラスベガスで開催される「SEMA SHOW」は、世界中から自動車メーカーやパーツブランドが集結する、自動車アフターマーケットの祭典として世界的に知られています。

最新のカスタムカーや革新的なEV技術などが一堂に会し、2025年は2,400社以上の出展が予定されています。

その世界的な舞台に、自動車内装の総合企業である林テレンプがコンセプトカーを出展します。

同社は110年を超える歴史を持ち、国内の主要自動車メーカーすべてと取引を行う独立系サプライヤーです。特に主力製品であるフロアカーペットは、グループ全体で世界トップクラスのシェアを誇るなど、自動車の内装分野における確かな実績を持っています。

今回の出展は、同社が培ってきた技術力や新たな取り組みを、業界関係者や既存・新規の顧客に向けて広く発信することが大きな目的です。

それと同時に、最前線の市場ニーズやエンドユーザーの生の声を直接収集し、それを未来の製品開発や提案活動にフィードバックするという狙いもあります。継続的な提案を通じて、より高い価値を持つ製品開発と受注の拡大を目指す、意欲的な挑戦と言えるでしょう。

今回、林テレンプが披露するのは、2台のコンセプトカーです。それぞれが異なるテーマを持ち、クルマでの時間を「移動から体験へ」と変える提案が込められています。

1台目は、同社の北米拠点（HTNA）が出展するトヨタ「シエナ」をベースにしたモデルです。

コンセプトは「Hideaway Package 和(わ)OW」と名付けられました。米国市場で高い人気を誇るミニバンに、日本の伝統的な美意識や文化を、先進的な機能と見事に融合させています。

単にクルマを所有するだけでなく、そこから生まれる驚きや新たな可能性を感じさせる、ユニークな車載アイテムが盛り込まれているとのことです。

もう1台は、日本の国内拠点から出展されるレクサス「NX」ベースのモデルです。

「Nature experience」というコンセプトが示す通り、こちらは自然から着想を得ています。都会の喧騒から離れ、上質なアウトドア体験へと誘うようなデザインが特徴。

レクサスならではの洗練されたスタイルと、本格的なアウトドアテイストを両立させ、日常と非日常をつなぐ“懸け橋”として、新しい価値を生み出すことを目指しています。

SEMA SHOW 2025は、現地時間11月4日から7日までの4日間、ラスベガス・コンベンション・センターで開催されます。

自動車の内装を知り尽くした林テレンプが、この世界的なショーで「和」と「自然」というテーマを通じ、どのような機能美と新しい体験を提案してくれるのか、その仕上がりに期待が集まります。