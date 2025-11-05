【あみあみ秋葉原：プラモデル、フィギュア 抽選販売】 抽選期間：11月3日12時～11月9日23時59分 当選発表：11月12日12時～ 指定販売日時 プラモデル：11月15日11時～20時 フィギュア：11月14日11時～20時

あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、11月14日と15日に発売予定のプラモデル、フィギュア商品の抽選販売を実施している。応募期間は11月9日23時59分まで。当選発表は11月12日12時より行なわれる。

今回抽選販売の対象となる商品は、美少女プラモデルの「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」と、アクションフィギュアの「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー新1号 栄光の昭和ライダーエディション(初回限定台座付属)」の計3商品。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。11月3日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

「30MS ティアーシャ(ダリアウエア)[カラーB]」

「30MS オプションパーツセット21(スプリントコスチューム)[カラーB]」

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) 仮面ライダー新1号 栄光の昭和ライダーエディション(初回限定台座付属)」

