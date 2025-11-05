サカナクション・山口一郎、クラシカルな“高級SUV”との2ショット SNS反響「めっちゃ似合う！」「私も乗りたいっっっ！」
ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、5日までに自身のインスタグラムを更新し、クラシカルな“高級SUV”との2ショットを公開。反響が寄せられている。
【写真あり】“ラグジュアリーすぎない”武骨なかっこよさ…サカナクション・山口一郎、クラシカルな“高級SUV”との2ショット
うつ病を公表している山口だが、「最近、本当に体調が良い。油断はしないけれど。諸々落ち着いたら一人旅に行きたい。国内」と投稿。アイボリーカラーのメルセデス・ベンツ『Gクラス』との2ショット写真を公開した。
この投稿に、「鳥取県西部もおすすめです」「ぜひ新潟県に来てみてください！」「大分までお越しください」など、全国各地のおすすめポイントが届く一方、「ゲレンデかっこいい 私も乗りたいっっっ！！！」「白のGクラス！！！めっちゃ似合う！！！！」「クラシカルな白G素敵です」「大きなタイヤですね」などの車を称賛するコメントも数多く寄せられている。
【写真あり】“ラグジュアリーすぎない”武骨なかっこよさ…サカナクション・山口一郎、クラシカルな“高級SUV”との2ショット
うつ病を公表している山口だが、「最近、本当に体調が良い。油断はしないけれど。諸々落ち着いたら一人旅に行きたい。国内」と投稿。アイボリーカラーのメルセデス・ベンツ『Gクラス』との2ショット写真を公開した。
この投稿に、「鳥取県西部もおすすめです」「ぜひ新潟県に来てみてください！」「大分までお越しください」など、全国各地のおすすめポイントが届く一方、「ゲレンデかっこいい 私も乗りたいっっっ！！！」「白のGクラス！！！めっちゃ似合う！！！！」「クラシカルな白G素敵です」「大きなタイヤですね」などの車を称賛するコメントも数多く寄せられている。