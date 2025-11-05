タレントの若槻千夏（41）が4日深夜に放送されたテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。心理テストの結果に驚く場面があった。

番組では「お土産のセンスで分かる心理テスト」を実施。北海道旅行の土産品で、スイーツやスナック菓子、名産品などの「ど定番系」「新商品系」「ウケ狙い系」の他、キーホルダーなど「食べ物以外」の選択肢から分かる心理を説いた。

すると「心理っていうかホント、センスが出るよね」と若槻。ゲストのジュニアの5人組「ACEes」深田竜生が「いっぱい買って帰りますね。キーホルダーみたいなのも」と打ち明けると、若槻は「キーホルダーかー！」と絶叫。「キーホルダー買ってくの？ホント申し訳ないけど、大丈夫。なくなる物にしてほしいかも」と苦笑いした。

その理由を「家族とかね、本当に心がつながってる人同士だったらいいんだけど、“今週会うよな、何か渡そう”のキーホルダーはね」と伝えると、深田は「関係値によってですよ、僕も」と反論。「メンバーとかには、形に残る置物とか」と明かすと、若槻は再び「置物！？キーホルダーより嫌かも」と声を上げた。

深田は「ちっちゃい砂と貝殻とかが入ってるカワイイやつ」と、想定する置物のかわいらしさを力説したが、「自分の部屋にも置くの？それは」と聞かれると、「置かないです」とポツリ。若槻は「でしょ！？そういうやつは結局、自分のは買わないんだよ〜」とあきれた。

そして自身は「ど定番系」を選択。「もうホントに何にも思われたくない。“何かツマミあったっけ？”“ああ、何かもらったわ今日”みたいな、差し支えがないのもの」と語った。

これを受けて、公認心理士の小高千枝氏が解説。この心理テストは「チャンスのつかみ方」を表すといい、「基本的にお土産というのは、相手のことをどう考えるか、自分がどう納得するかの2択。チャンスをつかむのも、相手の目線でどう計算していくかと、自分の直感をそこにどう当てていくかが重要」と説明した。

しかし深田の選択に、こだわりが強すぎると孤独感を招く可能性を指摘。「相手がこれをもらうとどう思うかなって、寄り添ったほうが」というアドバイスに、若槻は「頑固者なんじゃないですか？結局」とピシャリ。「ハマる人にはハマるんですよ、そのお土産って。“ハマらなくてもいいよ”と思ってるからそのスタンス」と推測すると、深田は否定しながら「ちゃんとハマってほしい」と譲らず。若槻は「ほら頑固者じゃないですか」とツッコんでいた。