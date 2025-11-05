Image: MacRumors

ワインレッドみたいな色が渋カッコよくて気になる。

今年登場したiPhone 17 Proの本体カラーはシルバーとディープブルー、コズミックオレンジの全3色でした。iPhoneのProモデルでコズミックオレンジのような明るい色が出たのは正直意外でしたが、来年発売が期待されるiPhone 18 Proに関しても、今まで見たことのないような本体カラーが追加されるかもしれません。

iPhone 18 Proでも明るい色の本体カラーを採用？ブラックはなし？

これまでも未発表のiPhoneに関する予想を何度も伝えてきたリーカーのInstant digital氏が、早くもiPhone 18 Proの本体カラーに関する予想を伝えています。同氏によると、iPhone 18 Proにはコーヒー、パープル、またはバーガンディのいずれかの本体カラーが追加されるとのことです。

これまで、iPhoneのProモデルは落ち着いた色合いが多い印象でしたが、iPhone 17 Proでポップなコズミックオレンジが登場したことを考えると、iPhone 18 Proで再び明るい色の本体カラーが追加される可能性は十分考えられます。

iPhone 17 Proの本体カラーでもう1つ意外だったのは、ブラックモデルが含まれていなかったことですが、Instant digital氏の予想によるとiPhone 18 Proでも引き続きブラックモデルは採用されないとのこと。うーん、個人的にはケースなしでそのまま使いたくなるような、クールで美しい見た目のブラックモデル復活を望んでいるのですが、果たして...。

iPhone 18 Proの発売は来年の秋と予想されているため、もしかしたらこんな本体カラーが登場するかも？くらいな気持ちで知っておくくらいがちょうどいい気がします。

Source: MacRumors