家族ユーチューバー「ポンコツらいす」が5日までに、YouTubeチャンネルを更新。児童虐待などの指摘が相次いで炎上していた件を受け、当面活動を休止すると発表した。

ポンコツらいすは夫のこうせい（27）、妻のまりこ（40）、妻の連れ子である男児と女児、2人の実子である男児という家族構成。こうせいが動画内で連れ子について聞かれた際に「邪魔だったかもね」と発言したことや、長女への接し方などについて批判の声があがり、1日には「【大炎上】連れ子への虐待疑惑について話します。」と題した釈明動画も公開していた。

さらに2日には「【ご報告】警察より調査がありました。今後の通報はお控えください。」と題した動画をアップ。しかし批判の声はやまず、4日公開の動画で「このたび、活動休止いたします」と夫婦2人で報告。家族会議を行ったといい「まず何よりもいちばん最初に謝る相手は子どもたち。今回、巻き込んでしまったこととか、不安にさせてしまったことを2人で丁重に謝罪をしました」とした。

活動は当面休止するとしたが、ファンからの声援も多く寄せられているといい「辞めるのはやっぱりないかな」とキッパリ。活動再開後の動画内での表現方法については今後「もちろん修正する」と説明し、「もちろん子どもの意見もいつも聞いてるんですけど、あらためてしっかり聞いたので、そこはご安心ください。まあ、おれが言っても説得力ないと思うんですけど…」と話した。