岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第3回が11月5日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月5日放送回のネタバレを含みます。

第3回あらすじ

ヒロト（岡山天音）がバイトしている釣り堀に、立花よもぎ（吉岡里帆）がやってくる。

釣りをしながらも忙しく仕事の電話をしているよもぎの様子が気になっていたヒロトだったが、ヒロトのとある言動が、よもぎを怒らせてしまう。



（『ひらやすみ』／(c)NHK）

そんな中、落ち込むヒロトの元に、会社帰りのヒデキが良い肉を持って現れ、平屋の縁側で焼き肉をすることに。

せっかくの焼き肉なのに、なつみ（森七菜）は不機嫌で部屋にこもっていたが…。