「お母さん若返ってね？」登録者82万人超えYouTuber、15歳になった娘の成長記録を公開！ 「素敵なお姉さん」
YouTuberのちいめろさんは11月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘との歴代ツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ちいめろ＆娘の歴代ツーショット
ファンからは「ひめちゃんお誕生日おめでとう！」「もう15歳なんて…」「素敵なお姉さんになってますね！」「知らない間に大きくなりすぎててびっくり」などの声が。また「ママが変わらないのに驚きです！」「なんかお母さん若返ってね？」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「知らない間に大きくなりすぎててびっくり」ちいめろさんは「11月3日でひめちゃん15歳になりました」と報告。娘の成長を4枚のツーショットで伝えています。幼い女の子だった娘も、現在はちいめろさんと変わらないほどの身長にまで成長。ちいめろさんは「ずっとママの宝物だよ！！！︎」と、メッセージをつづっています。
「兄妹にしか見えん…ｗｗ」3日の投稿では、娘と息子とのスリーショットを公開したちいめろさん。この日は3人で遊園地に行ったようで、家族仲はとても良さそうです。ファンからは「ひめちゃんのお祝いで遊園地行ってたんだね」「兄妹にしか見えん…ｗｗ」などの反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
