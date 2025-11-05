【福井県】「新鮮な海の幸、特に越前ガニ……」東尋坊に近い「三国温泉」の魅力とは？ 海鮮グルメが充実
福井県坂井市に位置する三国温泉は、景勝地「東尋坊」の近くに位置する温泉郷です。保温や保湿効果に優れた泉質は「熱の湯」とも呼ばれ、冷え性や疲労回復に効果的と言われています。
雄大な日本海に面しており、夕日を眺めながら入浴できる露天風呂を持つ宿が多いのが大きな魅力。新鮮な海の幸、特に冬の越前ガニは全国的にも有名で、温泉とグルメの両方をぜいたくに楽しめる温泉地として人気を集めています。
【アクセスを見る】東京から約3時間半
その他、東尋坊から車で約15分前後の場所にはイルカショーなどが人気の「越前松島水族館」や、広大な敷地にアトラクションやプールを備えるレジャー施設「芝政ワールド」があり、家族連れにも人気です。
▼絶景と夕日を堪能できる温泉
「夕日を眺めながら入浴できる絶景の温泉地」（50代男性／広島県）」
「東尋坊の絶景を眺めた後に入る温泉が最高だから」（40代男性／神奈川県）」
「秋は空気が澄み、東尋坊の断崖と紅葉のコントラストが美しいし、新鮮な海の幸、特に越前ガニの季節が始まる頃でグルメも充実しているし、夕日を眺めながら入浴できる絶景の温泉地だから」（50代男性／広島県）」
▼新鮮な海の幸と温泉の相乗効果
「漁港直送の新鮮な海産物が味わえる」（50代男性／徳島県）」
「夕陽を眺めながら入る温泉の泉質は滑らかで、新鮮な海の幸も最高」（60代男性／兵庫県）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
