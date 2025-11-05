菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第6話が11月5日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。

1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。

菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。





主題歌はYOASOBIの『劇上』。音楽は得田真裕さん。

＊以下、11月5日放送回のネタバレを含みます。

第6話あらすじ

クベ版「夏の夜の夢」初日公演を終えたばかりのWS劇場。

客席で久部三成（菅田将暉）に声を掛けたのは、日本を代表するシェイクスピア俳優・是尾礼三郎（浅野和之）だった。

是尾は、久部が敬愛してやまない蜷川幸雄氏が演出した舞台にも数々出演している大御所俳優。



久部は是尾との対面に深く感激する。

是尾は「久しぶりに渋谷を歩いていたら、ここの前を通りかかりましてね」と前置きすると、クベ版「夏の夜の夢」に対して一定の評価を示す。

樹里が気になる

その言葉に舞い上がる久部は、是尾を打ち上げ会場へ連れて行く。

すると、手にメモをもった巫女の樹里（浜辺美波）の姿が。樹里のことが気になっている蓬莱省吾（神木隆之介）は樹里を打ち上げに誘う。

しかし樹里の目には久部しか映っていない様子。

そして、打ち上げ会場には、久部を見る目が変わった倖田リカ（二階堂ふみ）が待っていて…。