水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第4話「みんな彼女を好きになる」がが11月5日、放送される。

ゲスト出演は、かたせ梨乃さん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

第4話あらすじ

ある夜、杉下右京（水谷豊）は、紅茶店で知り合い意気投合した熊井エリザベス（かたせ梨乃）という女性とディナーを楽しんでいた。

しかし、彼女をタクシーで送り出した直後、初老の男が「彼女を悲しませるのはやめろ！」と殴り掛かってきた。

その場は、たまたま居合わせた亀山薫（寺脇康文）たちの働きもあって収まったものの、男の怒りはただ事ではない。

やむなく連行して事情を聴いたところ、男は大手通信会社で会長を務める米村（吉満寛人）という人物だと判明する。

右京が「もてあそんだ」？

米村いわく、右京が「エリザベスをもてあそんだ」とのことだが、右京には思い当たる節がなかった。



金と権力を持つ米村が、一方的に恨みを募らせている状況を鑑み、このままでは大きな事件を起こしかねないと判断した右京。

薫と共に米村やエリザベスについて調べることに。

すると、2人について、意外な関係性や人物像、さらには浅からぬ因縁が浮かび上がってくる。

