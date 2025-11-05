佐藤弘道、孫誕生で「お兄さん・お父さん・おじいちゃんの三刀流」に！ 「こんな若々しいステキなおじいちゃん」
「ひろみちおにいさん」の愛称で知られるタレントの佐藤弘道さんは11月4日、自身のInstagramを更新。孫が生まれたことを報告し、プライベートショットを公開しています。ファンからは、祝福のコメントが集まりました。
最後は「これからは、お兄さん・お父さん・おじいちゃんの三刀流で頑張ります。引き続き、応援よろしくお願いいたします！」と、佐藤さんらしいメッセージで締めくくりました。
この投稿に、「ひろみちお兄さん、ついに、じぃじの仲間入りですね」「わ〜！かわゆいお孫ちゃん誕生おめでとうございます」「こんな若々しいステキなおじいちゃんなんて、お孫さん幸せですね」「それでも永遠のお兄さんですね」「テレビに出るたびにリハビリをしているひろみちおじいちゃんを尊敬しています」と、祝福と称賛の声が多く寄せられています。
「三刀流で頑張ります」佐藤さんは「『おじいちゃん』になりましたぁ〜」とつづり、2枚の写真を掲載。1枚目には笑顔で赤ちゃんを抱く佐藤さん、2枚目には赤ちゃんの寝顔を眺める佐藤さんの姿が収められています。赤ちゃんは長男夫婦の子どもだそうで、「いつか孫と一緒に走れるくらいにならないといけないと思うので、益々リハビリトレーニングに力が入りそうです！」とコメント。
2024年には脊髄梗塞を発症このたび孫が誕生した佐藤さんですが、2024年6月に脊髄の血管が詰まることで手足などが動かなくなる病気「脊髄梗塞」を発症し、一時は歩くことも困難な状態に陥りました。現在は理学療法などのリハビリを経て、歩いたり踊ったりできるまでに回復していますが、今も排泄障害や下半身のしびれなどの症状と闘い続けているそうです。今後も孫と一緒に遊べるよう、無理をせず体調に気を付けながら過ごしてほしいですね。
(文:勝野 里砂)