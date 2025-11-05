f5veが、デラックスアルバム『SEQUENCE 01.5 (dreaming of the 2nd 1st impact - consequences of the fate redux)』を11月14日にリリース。あわせて新アーティスト写真とジャケット画像が公開された。

約6カ月ぶりのリリースとなる本作は、世界中のアンダーグラウンドエレクトロニック界のデジタルパイオニアたちを集結させ仕上げた、全29曲／2枚組という壮大なスケールのアルバムに。

エグゼクティブプロデューサーのBloodPopのもと、A. G. Cookによる追加プロデュースを含めた、新曲「I Choose You」「Wish」「Snowman」の3曲に加え、m-flo、大沢伸一、TeddyLoid、アメリカの新鋭 Dorian Electra、HANA、Doss、韓国よりThe Deep、kimj、そしてUK／ヨーロッパのよりHannah Diamond、Finn Keane、Count Baldor、Himeraといったリミキサー陣を迎えた楽曲が収録される。

（文＝リアルサウンド編集部）