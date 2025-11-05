「ゴーレッドの手、大きかった」

木炭とパステルを使う画家クロマト／江口大志さんが戦隊ヒーローとの狆年時代の思い出ショット瓩鮓開し、話題になっている。

「スーパー戦隊シリーズが終わるというのは本当に悲しい事で 受け止めなくてはいけないのも理解してるけど」とXに書き込み、思い出の写真をアップ。

「2000年当時、せっかくヒーローが地元に来るってのに、いじけ散らかしていた俺を 救急戦隊ゴーゴーファイブのゴーレッドが慰めてくれた事は感謝してもしきれない ゴーレッドの手、大きかった」と振り返った。

まさに赤いコスチュームのゴーレッドが階段でうつむく少年の隣に座り、肩を抱いて慰めている。

この投稿にフォロワーからは「わああ！ほんと幼少期の人格形成の基盤になります」「私も似た記憶が。メガレッドが、泣いてた私の頭を撫でてくれた。私にとってのヒーローです」「キョウリュウジャーにサイン貰えたのはいい思い出。ボロボロだけど今でも大切に持ってます」「ヒーローに会えるのは特別なことです」「スーパー戦隊が終わっても、その思いはずっと生き続けますね」「大人になってもずっと消えない」などと様々なコメントが相次いでいる。 テレビ朝日で50年続いた「スーパー戦隊シリーズ」。現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了する予定であることが先月、多くのメディアで報道された。なお、5日時点で東映など公式からの正式な発表はなく、ファンからは戸惑いの声が相次いでいる。