球団の粋な計らいに満面の笑み

ドジャースの地元放送局の人気レポーターがWSトロフィ瓮轡腑奪箸鮓開し、反響を呼んでいる。

ワールドシリーズを制したドジャースに贈られた「コミッショナーズ・トロフィー」を抱えているのはドジャース専門チャンネル「スポーツネットLA」でレポーターを務めるキルステン・ワトソンさん。

メジャーリーグ30球団のペナントがデザインされた、高さ約70センチのトロフィーを膝の上で抱えたショットをインスタグラムにアップ。球団の粋な計らいに満面の笑みを浮かべている。

この投稿にフォロワーからは「貴方はドジャースの勝利の女神です」「素晴らし過ぎて感激」「あなたのすべてに感謝します。ありがとう ドジャースの女王」「あなたを誇りに思う」「あなたのインタビューが楽しみでした」「あなたもワールドシリーズの指輪に値する」などと称賛の声が相次いでいる。 ワトソンさんは2021年2月からドジャースのレポーターを務めている。試合の中継に加えて様々なイベントにも同行しており、びしょ濡れになったシャンパンファイトのレポートでも話題になった。



